هيئة الأسرى: "لجنة الإفراج المبكر" تقرر الإفراج عن أسيرين قاصرين في "مجدو"

رام الله-وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى "لجنة الإفراج المبكر" (ثلثي المدة) والتي عُقدت يوم أمس في معتقل "مجدو"، قررت الإفراج عن كل من الأسيرين القاصرين أحمد صبري (16 عاماً) ولواء عودة (17 عاماً)، وكلاهما من محافظة قلقيلية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن اللجنة جمدت قرار الافراج عن الأسير الطفل صبري لمدة أسبوع، بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا، أما فيما يتعلق بالطفل عودة فقد تم الافراج عنه مباشرة يوم أمس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطفل صبري بتاريخ 15/5/2018، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة شهور، أما الفتى عودة فقد جرى اعتقاله بتاريخ 15/1/2018 وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام.