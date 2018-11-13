نزوح مستوطنين من عسقلان فرارا من قصف المقاومة

رام الله-وطن: قررت عائلات المستوطنين في مدينة عسقلان المحتلة النزوح نحو الوسط، بعد ليلة شهدت سقوط عدة صواريخ من المقاومة الفلسطينية على مبان في المدينة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن العديد من مستوطني المدينة بدأوا بتجميع أغراضهم للنزوح نحو أقربائهم بالشمال والوسط إلى حين استقرار الوضع الأمني.

وفجر اليوم نشرت كتائب القسام رسماً كاريكاتوريا يخاطب مستوطني عسقلان وكتبت فيه بالعبرية:"الجيش يستخدم المدينة في عملياته الإجرامية ضدنا وبالتالي نحن سوف نرد على ذلك .. لذا يفضل الابتعاد عن المدينة قدر الإمكان"

وبينت صحيفة معاريف أن من بين العائلات التي قررت النزوح عائلة "زلمان"، التي قرر أفرادها الذهاب إلى أقربائهم في مدينة رأس العين شرقي "تل أبيب"، مشيرين إلى أن ما جرى لا يمكن استيعابه وأنه مرعب ولا خيار سوى النزوح حاليا.

وأضافت العائلة أن الصواريخ التي أطلقت الليلة على عسقلان كانت مخيفة وأوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، وأنه لا داع لأن يكونوا أبطال ودفع الثمن، لافتين إلى أن صفارات الإنذار بهذا المعدل أدخلت الهلع في قلوب المستوطنين وخلافاً للمرات السابقة.