53 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

القدس-وطن: اقتحم مستوطنون صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات الأقصى.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 53 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وتم إعطائهم بطاقات ملوّنة بدلًا منها، لتضمن عدم رباطهم في المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية.