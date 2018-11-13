رداً على الحكومة الصالحي لـوطن: متمسكون باتفاق الكتل والنقابات على عدم إلزامية الضمان خلال 6 شهور

رام الله-وطن: قال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، لـوطن: نحن متمسكون في اتفاق الكتل البرلمانية مع النقابات بحضور اللجنة الحكومية على عدم إلزامية الضمان خلال 6 شهور، ونعتقد أن هذا يساعد على تطوير الحوار ومواصلته من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف الصالحي: أن هذا الطريق هو الأفضل لاعادة بناء اجماع عام حول قانون الضمان.

وجاءت تصريحات الصالحي رداً على بيان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الذي أكد التزام الحكومة بالجدول الزمني للانضمام لمؤسسة الضمان.

وكان الصالحي قد أكد قبل يومين، أنه تم الاتفاق بين الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور ممثلين عن الحكومة على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور.

واوضح الصالحي أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل فيه خلال فترة 6 شهور بدون غرامات.

وأوضح أنه سيتم إشراك كافة الأطراف والقوى التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي، من بينها أوساط الحراك المختلفة.