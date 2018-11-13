الاحتلال يخطر بهدم مساكن وحظيرة بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدة غرف سكنية وحظيرة للأغنام في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين الشقيقين محمد وموسى اسحق الجبارين بهدم 4 غرف سكنية وحظيرة أغنام، كما أخطرت المواطن محمد عبد الحليم الجبارين بهدم غرفتين سكنيتين.

وأضاف، تؤوي الغرف السكنية التي أخطرت بهدمها سلطات الاحتلال ما يقارب 20 فردا من هذه العائلات سيصبحون في العراء اذا نفذت قوات الاحتلال عملية هدمها.

وناشد الجبور، المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية "التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي".