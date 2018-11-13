"كمين_العلم".. يتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي

غزة- وطن: نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اللحظات الأولى لتنفيذ "كمين العلم" الذي استهدف مجموعة من الجنود شرق خانيونس لذي وقع في 17 شباط/ فبراير الماضي على السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ففي صباح اليوم الثاني لتصعيد الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وخلف ستة شهداء وأكثر من 25 جريحاً، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن "كمين العلم".

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين مقطعًا مصورًا، للحظات الأولى للعملية والتي استهدفت مجموعة من الجنود الاسرائيليين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 6 ضباط وجنود إسرائيليين من وحدة الهندسة كانوا في محيط العملية.

وقد تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ #كمين_العلم"، وأشادوا خلال تغريداتهم بقوة المقاومة الفلسطينية، مقابل ضعف جيش الاحتلال.

وكانت القناة العاشرة العبرية نقلت عن مصادر عسكرية قولها إنه "جرى استدراج الجنود إلى مكان العبوة عبر كمين محكم ومخطط له سلفًا، في المكان الذي تظاهر فيه العشرات من الشبان الفلسطينيين أمس".

ورصدت وطن بعض التغريدات: