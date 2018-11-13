اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

رام الله-وطن: أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، مواصلة وتصعيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام، والصحفيين وتدمير قناة الأقصى الإعلامية بشكل خاص.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم الإسرائيلية تتعارض مع ابسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتجرم الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني .

واكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وإدانته لهذه الجرائم البشعة والصارخة من سلطات الاحتلال.

وطالب الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الأعمال البربرية التي ترتكبها عصابات الاحتلال ضد الصحفيين والشعب الفلسطيني، وتعويض ودفع الدمار الذي لحق بقناة الأقصى.