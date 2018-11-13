الاحتلال يقضي بالسجن والغرامة المالية على الأسير المقدسي سيف النتشة

وطن: قضت محكمة الاحتلال وسط مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي على الأسير المقدسي سيف الدين تيسير النتشة (41 عاما) من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة، لمدة 13 شهرا، وبغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

وكان الاحتلال اعتقل سيف الدين منذ عامين ونصف، ومكث فترة طويلة في زنازين التحقيق في مركز "المسكوبية" غربي القدس، وأمضى ثلاثة أشهر في سجن مجدو، وأفرج عنه بشرط تحويله للحبس المنزلي الذي امتد لعامين، علما أنه متزوج وأب لستة أطفال وهو شقيق الشهيد حسن النتشة.