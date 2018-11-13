أبو القسام والقسام

كتب -إياد الزيتاوي :

أبو القسام و القسام نموذجان يستحقان التمعن، وأن يعمل بهما معا، فعندما يلتحم الميدان العسكري مع القيادة السياسية يكون النصر، وهذا ليس ببعيد، جهودنا مبعثره وتحتاج إلى من يجمعها، أن تتضح الرؤية ونعمل قيادة ومقاومة وشعب نحو ذات الفكرة نواجه الصعاب ونذللها ونتجاوزها بأكثر صلابة وتماسك.

أثبتت المعركة الأخيرة أن عدونا هش أمام صلابة إرادتنا، وأن أسطورته سقطت أمام ضربات شعبنا ومقاومته، وأن أهم انجازاته هي فرقتنا وانقسامنا ومحاربة وحدتنا، وقد آن الأوان أن نسلبه أيضا هذا الانجاز والى الأبد.

كتائب عز الدين القسام أو "جيش الدفاع الفلسطيني" كما يفضل البعض تسميته ، والذي تمكن رغم حداثة نشأته وتعقيدات الميدان ومراقبه إسرائيل والعالم أن يتطور بشكل ملفت يستحق الثناء. فقد أثبتت المعركة الأخيرة - بعيداً عن نتائجها السياسية، والتي نتمنى أن تكون بمستوى تضحيات شعبنا وأداء المقاومة- مستوى الكفاءة في الإعداد والتخطيط والأداء الذي يتمتع به القسام والاستغلال الأمثل للموارد وما يتوفر من معدات وإمكانيات.

فنحن اليوم أمام جندي فلسطيني مدرب ومعد جسدياً ومعنويا، مجهز ومستعد للمواجهة والشهادة في سبيل تحرير الوطن، يمتلك العقيدة، ملتزم بالأوامر، ومثال في الانضباط. وأمام قيادة وهيكليه عسكريه لم تواكب العلوم والتكنولوجيا فحسب، بل أبدعت وأدخلت مفاهيم جديدة للقتال براً وبحراً وجواً وتحت الأرض، قيادة عسكرية تتناغم تماماً مع القيادة السياسة، ومنفصلة تماما عنها في الميدان، ويعلو صوتها فوق الجميع إذا ما اقتضى الأمر.

القسام وحد الجهود من خلال غرفه عمليات مشتركه تنافس الجميع فيها على التضحية والفداء. لقد أصبح لدينا وحدة كوماندوز بحري فعلاً لا قولاً، ووحده نخبة وهندسة ودفاع جوي وتنصت واستطلاع وقنص وكمائن وإسناد ومضاد للدروع، كما أصبح لدينا ناطق عسكري ذو مصداقية، ينتظره الجميع بشغف، لا نعلم شكله ولا عائلته، ولكننا نحترم لباسه العسكري ولثامه وصوته.

وعلى الجانب الآخر، أبو القسام "مروان البرغوثي" أو كما يعرف مانديلا فلسطين، قائد سياسي وحدوي يحظى باحترام ومحبة شعبه، يؤمن بأن الوحدة هي قانون الانتصار وبأن شركاء الدم هم شركاء القرار.

يمارس السياسة بروح المقاتل ويلتحم بالميدان ويتقدم الصفوف، يعلم أن القيادة نموذجاً وأن التضحية لا تقتصر على الشعوب، وإنما هي واجب النائب المنتخب والقائد قبل الفرد. مارس واجبة وما زال، وها هو ومن زنزانته ورغم قيود الاعتقال يرفع صوت السجين والمقاومة ضد همجيه الاحتلال وسياساته، ويزداد إيمانا بشعبه وقدرته على انتزاع الحرية والاستقلال.

يؤمن أبو القسام بأن المقاومة هي عماد المفاوضات، وأن السلام يتحقق في اليوم الأول من إنهاء الاحتلال، وأن لا أمن ولا تنمية مع الاحتلال، يتمتع مروان بحنكة سياسية جعلته يقتحم العديد من عواصم العالم، لتسمى الشوارع والميادين باسمه ،وليحظى بمواطنة الشرف منها. اليوم لدينا قائد رسمت صورته كما جيفارا، رفعها ياسر عرفات، وعلقت في زنزانة مانديلا.

نعم بالإمكان أن يكون لنا قيادة سياسية نعتز بها، وجيش يحمي شعبنا وطموحاته، ومؤسسات تخدم المشروع الوطني وتمكنه، كل هذا ممكن إذا ما توفرت الرغبة وامتلكنا العزيمة والإصرار على العمل موحدين وصولا إلى دوله فلسطينيه تحترم وتحتضن الجميع.