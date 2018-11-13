اعتصام تضامني مع غزّة بالخليل

رام الله-وطن: شارك عشرات المواطنين في اعتصام تضامني مع قطاع غزة، رفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ يومين.

ونظّم المشاركون اعتصامهم في دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، رافعين الشعارات التضامنية مع القطاع، والأخرى الرافضة لقصف المباني المدنية والإعلامية، إضافة إلى الشعارات المطالبة بالوحدة الوطنية والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بمزيد من الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة، وضرورة التدخل الدولي العاجل لإنقاذ القطاع من الانزلاق نحو حرب شاملة، إضافة إلى المطالبة برفع الحصار عن القطاع والاستجابة لمطالب سكانه.