التوصل لتهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال

رام الله - وطن: توصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، مع الاحتلال الإسرائيلي عبر وساطة مصرية مساء اليوم الثلاثاء، وأكدت الفصائل أنها "ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".

وقالت غرفة المقاومة المشتركة ان جهودا مصرية نجحت في التوصل الى تثبيت اطلاق النار بينها وبين جيش الاحتلال الاسرائيلي.

واضافت غرفة المقاومة المشتركة ان المقاومة ستلتزم بهذا الاعلان طالما التزم به الاحتلال.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان لها انها ستلتزم بالهدوء بشرط الزام العدو بوقف كافة اشكال العدوان.

من جانبها نقلت وكالة سبوتنك الروسية عن مصدر في حماس ان التهدئة ستدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.