وزارة الصحة توضح لوطن تفاصيل شحنة الأدوية المرسلة الى قطاع غزة

رام الله – وطن: نفت وزارة الصحة لوطن ما يُشاع عن ان قافلة الادوية التي امر وزير الصحة جواد عواد بتسييرها الى قطاع غزة منتهية الصلاحية.

وقال نائب المدير العامل للمستودعات المركزية في وزارة الصحة صالح ثوابته لوطن ان ما يشاع عن ذلك غير صحيح البتة، وهو محض افتراء .

واوضح ثوابته ان الوزيرعواد اعطى تعليماته لنا منذ صباح اليوم، لارسال قافلة ادوية لقطاع غزة، حيث جرى تجهيز وتحميل 6 شاحنات من الادوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، على ان تستكمل تحميل بقية القافلة غدا.

واوضح ثوابته انه جرى تحميل الادوية الضرورية لحالات الطواريء، والادوية اللازمة للحالات المرضية المزمنة، وادوية السرطان، اضافة الى المستلزمات الطبية كالشايش والقطن وغيرها من المستلزمات الاخرى.

واوضح ثوابته انه سيتم غدا استكمال تحميل القافلة، لافتا الى ان الشاحنات الستة التي جرى تحميلها اليوم ستدخل قطاع غزة غدا الاربعاء.

واوضح ثوابته ان وزارة الصحة تقوم بشراء الادوية من خلال عطاءات مركزية، وفق شروط محددة اهمها ان يكون الحد الادنى لتاريخ صلاحية الدواء والمستلزمات الطبية لا يقل عن عامين، لافتا الى ان وزارة الصحة تحصل على تعهدات واضحة من الشركات الموردة للادوية بارجاع اي صنف يتم شراءه ويبقى في مخازن وزارة الصحة، قبل انتهاء صلاحيته بثلاثة اشهر واستبداله بادوية جديدة.

ولفت ثوابته الى ان شراء الادوية وارسالها لكل الجهات يتم بمستندات رسمية، مشيرا الى ان الجهات التي تتسلم الادوية تقوم بالتوقيع على استلام الشحنات والتي تتضمن معلومات كافية عن اصناف الدواء وتاريخ صلاحيته وسعره ونوعه، بما في ذلك الجهات قطاع غزة.

واكد ثوابته "لا يوجد مجال لخروج اي صنف دواء سواء لغزة او لمستشفيات الضفة من المستودعات منتهي الصلاحية. هذا كلام غير صحيح، وتفنده المستندات".

واشار ثوابته الى آليات تخزين الادوية في مستودعات وزارة الصحة قائلاً " انها تتم على اعلى مستوى عالمي"، لافتا الى ان مستودعات التخزين صممت من قبل الفرنسيين وفق معايير عالمية واسس علمية عالية المستوى، موضحا ان الادوية التي تم ارسالها الى قطاع غزة هي ادوية عربية والمانية وفرنسية وامريكية.