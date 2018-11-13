وزارة الاشغال: 80 وحدة سكنية هدمت بشكل كلي خلال العدوان

وطن: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن التقديرات الأولية للأضرار من عدوان الاحتلال على قطاع غزة بعد الزيارات الميدانية للمباني بلغت 80 وحدة سكنية هدم كلي و50 وحدة سكنية أضرار جزئية بالغة و750أضرار جزئية طفيفة ومتوسطة مبينا ان نسبة من الأضرار تركزت في محافظة غزة.

وقال الوزير الحساينة في بيان صحفي أنه بتوجيهات عليا من رئيس الوزراء رامي الحمد الله شرعت آليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع بإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط في المباني المدمرة وفتح الشوارع كما وقد شرعت طواقم الوزارة بعمليات الحصر الأولي للأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنية" .