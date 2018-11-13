الدكتور عابدين : إنهاء عضوية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي واجبة

رام الله - وطن: قال الخبير الحقوقي الدكتور عصام عابدين ان انهاء عضوية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي واجبة.

وقال عابدين في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وهو مأمون ابو شهلا قد شغل منصباً هاماً في مجلس إدارة بنك فلسطين، وهو يملك عدداً كبيراً من أسهم البنك.

واضاف عابدين ان ابو شهلا أبرم بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي اتفاقية الحافظ لأصول مؤسسة الضمان المالية مع بنك فلسطبن بتاريخ 18/9/2018، وأن ذلك الامر يشكل تضارب مصالح محظور بموجب نص المادة (20) من قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016، فإنه وعملاً بأحكام نص المادة (21) فقرة (3/ ج) يتوجب على أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإنهاء عضويته من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام النص القانوني المذكور.

واضاف عابدين انه يتوجب على نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان إدارة جلسات المجلس لحين العمل على إعادة هيكلة مجلس الإدارة بالكامل وإجراء التعديلات اللازمة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات المكملة له.