الفدائي يفوز على المالديف ويتأهل الى الدور الثاني من تصفيات آسيا

وطن: أنهى منتخبنا النسوي مباراته أمام نظيره المالديفي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات المجموعة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية النسوية الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها فلسطين من الفترة 8 حتى 13 الشهر الجاري، على ستاد فيصل الحسيني، ليضمن تأهله للدور الثاني .

mهدد منتخبنا النسوي المرمى المالديفي عدة مرات، وأضاع أكثر من فرصة لتسجيل هدف في بداية المباراة، الهدف الأول سجل لصالح المنتخب المالديفي عند الدقيقة 23، بأقدام اللاعبة مريم ريفا، ليضيع منتخبنا فرصة معادلة النتيجة بعد ركلة مباشرة من اللاعبة كارولين صاهجيان مرت الكرة من خلالها بجانب العارضة، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد لصالح المالديف.

وشهدت مجريات اللعبة منافسة قوية بين الفريقين في المحاولة للسيطرة على الكرة، ليسجل هدف التعادل بضربة جزاء عند الدقيقة 69 اللاعبة كارولين صاهجيان، وضربة حرة مباشرة وقفت عليها اللاعبة سجى كناعنة عند الدقيقة 75 وجهتها مباشرة الى قلب المرمى المالديفي لتسجل الهدف الثاني.

لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا على المنتخب المالديفي بالنتيجة 2/1 ويضمن منتخبنا تأهله الى الدور الثاني كأفضل الفرق في المركز الثالث .

يبقى ان نشير إلى ان التصفيات الاسيوية اقيمت تحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا وشركة سنقرط .