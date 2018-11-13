البطش: هذه الجولة توقفت وعلينا الاستعداد للمواجهة القادمة

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش مساء اليوم الثلاثاء إن هذه الجولة من المواجهة مع الاحتلال توقفت، وأن علينا أن نستعد للمواجهة القادمة معه.

ووجه البطش التحية لتضحيات وصمود وشهداء وجرحى شعبنا وابطاله المجاهدين الذين ثبتوا في الميدان ولقنوا العدو درسا في الصمود والقتال في كل الظروف.

وأكد البطش بأن هذه الجولة من القتال تراكمت خلالها انجازات ميدانية جديدة، حيث اوصلت رسائل واضحة أدهشت العدو والمراقبين حيث تمسكت المقاومة بخيارها رافضة ان تقايض أو تساوم على الثوابت او دماء الشهداء ولو بكل متاع الدنيا.

واعتبر أن هذه الجولة من القتال قد توقفت شرط التزام العدو بوقف النار، داعياً المقاومة للاستعداد للجولة القادمة من المواجهة معه.

وثمن البطش الدور والجهد والاصرار المصري الكبير الذي بذلوه من اجل وقف العدوان الظالم على ابناء شعبنا الأعزل.