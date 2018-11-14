الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل عددًا من المواطنين

رام الله- وطن: شنّ جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في الضفة المحتلة، تخلّلها اعتقال عدد من الشبان واقتحام منازل وتخريبها.

وذكرت المصادر المحلية أنه جرى اعتقال 6 فلسطينيين الليلة وفجر اليوم الأربعاء، من مناطق متفرقة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال، الذي شرق خلال مداهمة منازل المواطنين مبالغ مالية تُقدّر بآلاف الشواكل بزعم صلتها بمُقاومين.

واعتقل الجيش شاب وفتى من بيت لحم، وآخر من الخليل، كما طالت الاقتحامات منزل المواطن غسان مهداوي وهو خال المطارد أشرف نعالوة، ومنزل المواطن رسلان نعلاوي في طولكرم، بالإضافة إلى مداهمة منزل سالم أبو معمر وسرقة مبلغ من المال.

ونفذ جيش الاحتلال مداهمات في بلدات سيريس وسيلة الظهر وعرابة قرب جنين شمال الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.