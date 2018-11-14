وزير اسرائيلي: ليبرمان سيعلن عن استقالته اليوم

وطن: دعا وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعضاء كتلته البرلمانية إلى اجتماع طارئ ظهر الأربعاء، في حين نقل عن وزير إسرائيلي بأن ليبرمان قرر الاستقالة من منصبه.

وذكر موقع "والا" العبري نقلاً عن هذا الوزير قوله إن "ليبرمان سيعلن في ختام الاجتماع عن استقالته من منصبه سعيًا للحفاظ على مستقبله السياسي".

ولفت إلى أن قرار ليبرمان جاء في أعقاب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بالهدوء على جبهة غزة، وكذلك في أعقاب تدني شعبية ليبرمان على خلفية أحداث قطاع غزة وعجزه عن تحقيق رؤيته بهذا الخصوص.