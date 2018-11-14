الاحتلال يمنع 14 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة

اريحا- وطن: قالت الإدارة العامة للمعابر والحدود إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت سفر 14 فلسطينيً امن معبر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الثلاثاء بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة في بيان صحفي صادر الأربعاء، أن 4327 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس0

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 2347 مسافرًا والقادمين 1980 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 14 مواطنًا.

هذا ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.