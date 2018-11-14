رام الله : اجتماع موسع يبحث سبل التصدي لقانون اعدام الاسرى

رام الله- وطن: استنكر الاجتماع الموسع الذي عقد قبل ظهر اليوم بقاعة بلدية البيرة العدوان الاجرامي لجيش الاحتلال على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل ضمن مخطط يهدف الى فرض الامر الواقع، وخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية في محاولة لكسر ارادة الشعب الفلسطيني، وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف العدوان .

واكد المجتموع خلال لقاء موسع دعت له الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين وضم ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، والاجسام والاطر الشعبية النقابية والنسوية اضافة لسكرتاريا الهيئة والقوى الوطنية والاسلامية على اهمية اطلاق حملة واسعة محلية ودولية ارتباطا بمشروع قانون اعدام الاسرى الذي تجري الاستعدادات لطرحه للتصويت خلال الفترة القريبة القادمة، وشدد المتحدثون في الاجتماع على خطورة المنحى العنصري والمتطرف لسلسلة القوانين الاخيرة بما فيها قانون القومية والقوانين التي تستهدف الحركة الاسيرة بشكل خاص واهمية التصدي لهذا القانون بارادة سياسية وفعل شعبي وقانوني واعلامي متكامل ضمن حملة واسعة النطاق بهدف اسقاط القانون .

واقر الاجتماع تشكيل لجنة للمتابعة تضم ممثلين هيئة الاسرى ولجنة الاسرى في المجلس التشريعيونادي الاسير ومجلس حقوق الانسان اضافة للقوى الوطنية وسكرتاريا الهيئة العليا للعمل على كافة المستويات والمرجعيات الوطنية والراي العام المحلي والعربي والدولي لفضح ممارسات الاحتلال وقوانينه خصوصا ان دولة الاحتلال تقوم بعمليات اعدام دون الحاجة لوجود قانون وتشريع، وطالب المتحدثون بالعمل عبر المجلس الوطني، والتشريعي والمؤسسات الحقوقية والانسانية لمقاطعة كنيست الاحتلال الذي تمضي قدما بسن القوانين التي تتعارض مع ابسط القيم الانسانية والمواثيق الدولية .

كما اتفق خلال الاجتماع على وضع خطة متكاملة للعمل والاتصال مع الجهات ذات العلاقة لبدء العمل في مجالات مختلفة ومن خلال الاطر والهيئات الخارجية دوليا لبناء تحالفات قوية وفاعلة وضرورة اشراك الجميع بمن فيهم اهالي الاسرى والحركة الاسيرة نفسها التي تتعرض لشتى صنوف القمع وسياسات الاهمال الطبي والاحتجاز في ظروف بالغة الصعوبة تتنافى مع القانون الدولي كما يحدث مع الاسيرات والاسرى الاطفال، واوصى الاجتماع بضرورة العمل على محاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والاسيرات والاسرى بشكل خاص .