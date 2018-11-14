فيديو: نقابة المهندسين تفتتح مقرها الجديد بمحافظة بيت لحم باحتفال رسمي وشعبي حاشد

بيت لحم- وطن: احتفلت نقابة المهندسين مركز القدس بافتتاح مقر النقابة الجديد لفرعها في محافظة بيت لحم في احتفال رسمي وشعبي كبير جرى تحت رعاية وحضور محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد وحضور نقيب المهندسين في مركز القدس الدكتور جلال الدبيك ورئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان ورئيس فرع النقابة ببيت لحم عصام قمصية واعضاء النقابة ومدراء الوزارات المختلفة والاجهزة الامنية.

افتتاح المقر وجولة للتعرف عليه

وقام المحافظ كامل حميد راعي حفل الافتتاح والدكتور جلال الديبك رئيس مركز القدس لنقابة المهندسين والمهندس عصام قمصية رئيس فرع النقابة ببيت لحم والرئيس السابق لفرع النقابة ببيت لحم المهندس ماجد الطويل بقص شريط الافتتاح حيث تم اطلاع المحافظ حميد على المبنى الجديد وما يضمه من ادارات واقسام تعمل للتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة الى جانب ان المقر سيكون بيتا لكل المهندسين بالمحافظة.

وكان الاحتفال بافتتاح مقر نقابة المهنددسين ببيت لحم قد افتتح قد بعزف النشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين فيما رحب عريفا الحفل بالحضور وشددوا على ان هذا الافتتاح يمثل انجازا جديدا لنقابة المهندسين لخدمة قطاع المهندسين في فلسطين بشكل عام وفي بيت لحم بشكل خاص مؤكدين ان هذا الصرح سيمثل بيتا لكل المهندسين وصرحا يلتقون فيه يعملون ويطورون ادائهم لخدمة شعبهم و وطنهم وقضيتهم.

المحافظ حميد: نقابة المهندسين عملت ونجحت ونعتز بانجازاتها

وقال محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد انه هذا الافتتاح يعكس اصرار شعبنا على مواصلة طريق النضال والصمود والتحدي وتحقيق الانجازات من اجل الوصول الى دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا ان العدوان على شعبنا في قطاع غزة من قبل اسرائيل يهدف الى قتل روح العمل النضالي من اجل الوصول الى الحرية والاستقلال لكن شعبنا افشل وسيفشل كل المخططات الاسرائيلية.

ونقل المحافظ حميد لنقابة المهندسين تحيات الرئيس محمود عباس ابو مازن حيث اكد على ان شعبنا سيحقق النصر مهما حصل لان هذا الشعب يقف الى جانب قيادته الوطنية ممثلة بالرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية التي لن تتراجع لان من خلفها شعب عظيم مناضل ومجاهد لا يعرف الهزيمة ولا التراجع .

واكد ان افتتاح هذا المقر لنقابة المهندسين يؤكد على اننا نسير بخطى ثابتة وذاتية نحو المستقبل ونحو تحقيق الاهداف الوطنية المشروعة التي ضحى من اجلها الشهداء والاسرى والجرحى.

وثمن المحافظ حميد جهود وعمل وتعاون نقابة المهندسين و وجه شكرا خاصة للنقابة بادارتها واعضاها وقال :”شكرا لكل السواعد التي تبني وتستمر بالبناء حتى تحقيق النصر والاستقلال”.

قمصية: نقابة المهندسين نجحت ببناء مقرها ببيت لحم وخلقت علاقات تعاون مع الجميع

من جهته رحب المهندس عصام قمصية رئيس لجنة فرع بيت لحم باسمه واسم النقابة اعضاء وادارة وموظفين وهيئة عامة بالحضور لافتتاح مقر نقابة المهندسين في مدينة بيت لحم مدينة التاخي والتعايش بين ابناء شعبنا الواحد بغض النظر عن انتماءاتهم ودياناتهم فكلنا لفلسطين .

وتحدث قمصية عن جهود وعمل النقابة التي عملت منذ تاسيسها على بناء شراكة مع المؤسسات الحكومية والبلديات والمؤسسات الخاصة بما يساهم بالارتقاء بالعمل الهندسي لخدمة شعبنا الفلسطيني موضحا ان للنقابة بصمة واضحة من حيث المشاركة والتعاون سواء من خلال عمل المهندسين في اماكن عملهم المختلفة او من المشاركة باللجان المختلفة مشددا على ان المهندسون ملتزمون بالعمل في مجالات فلسطينية عدة حيث يعملون بشكل تطوعي.

و وجه رئيس لجنة فرع نقابة المهندسين ببيت لحم شكر خاص للمحافظ حميد الذي ابدى كل التعاون مع النقابة متفهما اهمية تطوير العمل الهندسي حيث تم تمثل النقابة بالمجلس الاستشاري للمحافظة واصبح فاعلا فيه كما شكر المؤسسات الحكومية و وعلى راسها وزارة الحكم المحلي لما ابدوه من تعاون لتذليل الصعاب لتطوير العمل الهندسي كما اشار الى ان النقابة شاركت وتشارك في ورشات عمل مؤخرا مثل ورشات عمل اذونات الصب والاشراف الالزامي على المباني كما ثمن تعاون مديرية الدفاع المدني وعملهم المشترك

وشكر قمصية بلديات المحافظة وعلى راسها بلديية بيت لحم التي اظهرت وتظهر تعاون كبير مع النقابة لتحقيق خدمات هندسية متميزة في بيت لحم من خلال التاكيد على اهمية رفع مستوى المخططات من خلال قانون الابنية

وثمن قمصية تعاون المؤسسات الغير حكومية مشيرا الى ان النقابة وقعت اتفاقية مع الغرفة التجارية لتدريب المهندسين حديثي التخرج وبارك للغرفة التجارية انتخاباتها قبل ايام مؤكدا ان العمل ستواصل معها.

وحول افتتاح المقر اشار المهندس قمصية الى ان النقابة كانت في العام 2006 تعمل من خلال مجمع النقابات المهنية وهو مقر مستاجر وفي العام 2009 تم شراء قطعة الارض للنقابة وفي الاعوام 2015 وحى العام 2017 تم البناء وها نحن اليوم نفتتح المبنى الخاص بالنقابة ليكون مقرا لعمل النقابة وتطوير اداءها واداء المهندسين.

و وجه رئيس فرع نقابة المهندسين شكرا خاصا لرؤوساء ومجالس النقابة السابقين مشددا ان افتتاح اليوم هو قطف ثمرة تعب المهندسين الذين عملوا بكل نشاط لتثبيت المهندس على الارض موضحا ان اعضاء المجالس السابقة عملوا باصعب الظروف حتى عندما لاحقهم الاحتلال عندما كان يعتبر العمل النقابي ممنوعا لكنهم استمروا بالعمل وتحدوا الاحتلال.

وشكر قمصية اعضاء المجالس السابقة بنقابة المهندسين وقال :”زرعوا وحصدنا ونحن نعد اليوم بالعمل والزراعة حتى تحصد الاجيال القادمة من ابناء شعبنا عموما والمهندسين خصوصا”.

كما وعبر رئيس فرع نقابة المهندسين عن عميق شكره لكل المؤسسات التي عملت وتعمل من اجل انجاح النقابة خصوصا قصر المؤتمرات ومديره العام جورج باسوس لمساهمتم في انجاح الحفل كما وشكر كافة الزملاء الذين عملوا للخروج بهذا الحفل المتميز لافتتاح مقر النقابة حيث شكر كل من المهندس انطون اصطفان والمهندس انطون حبيب مرة والياس قمصية ومحمد المصري وماريان اليتيم وموظفي النقابة جميعا.

الديبك : هناك رؤية وطنية لتطوير عمل نقابة المهندسين اعتمادا على الانجازات السابقة

بدوره وجه رئيس مركز القدس في نقابة المهندسين الدكتور جلال الديبك تحية اجلال واكبار واعتزاز لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الحبيب التي يعتبرها شعبنا قلعة الصمود والتحدي معربا عن تمنياته وتمنيات كل المهندسين بانتهاء العدوان والحصار مؤكدا ان غزة فخر لنا كفلسطينين وفخر للامة العربية ولكل احرار العالم”.

واشار الديبك الى ان نقابة المهندسين بجميع فروعها تعمل وفق خطة استراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى موضحا ان للنقابة رؤية واهداف تتقاطع مع جميع فروع النقابة في محافظات الوطن وتتمكامل مع مؤسسات الوطن الرسمية والخاصة مضيفا ان النقابة ضمن رؤيتها واهدافها تعمل على ثلاث محاور وطنية ونقابية ومهنية حيث ان الوطنية تتمثل بحضورها محليا ودوليا ونقابية كونها راعية للمهندس ومهنية حيث تعمل على تنظيم المهنة وتطويرها وتطوير قدرات المهندسين.

كما اشار الى ان عمل مجلس النقابة في هذه الدورة هو استمرارا للنهج والعمل الذي خطه الذين سبقوهم في الادارة مشيرا الى ان هناك تقارير توضح حجم الدورات والعمل للمهندسين حتى يكونوا متساوين بل متقدمين عن زملائهم في العالم كما اشار الى ان النقابة خصصت 400 منحة ضمن برنامج تشغيل للمهندسين الشباب من الخريجين الجدد في ظل الظروف الصعبة كما نعمل على بناء دورات لهؤلاء المهندسين حيث تبلغ تكلفة الدورة 25% على المهندسين فيما تتكفل النقابة ب 75% من تكاليف هذه الدورات التي تهدف لتطويرهم.

واوضح نقيب المهندسين ان النقابة تعمل على تشبيك العلاقات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من اجل ضبط الجودة والنوعية للمهنة والحفاظ على كرامة العاملين في هذه المهنة مضيفا اننا سنشهد قفزات في نوعية في العمل في مجالات التصميم والاشراف و البناء من خلال ضبط جودة العمل و حتى تكون علاقاتنا تبادلية وتكاملية سيكون هناك انظمة للتصميم والاشراف واذونات الصب والاشغال من خلال انظمة الحوكمة

واكد الديبك ان نقابة المهندسين اصحاب مشروع وطني نهتم ليس في موضوع المهنة بل بناء الارض والانسان ايضا مشيرا الى وجود خطة لبناء المزيد من المقرات لكافة الفروع حيث ستكمل النقابة بناء مقرات في المحافظات الشمالية ونامل ان نحتفل فيها كما نحتفل في بيت لحم بهذه المنشاة المميزة التي في ثناياها لمسات هندسية رائعة و عمل هندسي منافسمضيفا انه وبهذا الافتتاح فان نصف المحافظات الشمالية اصبح فيها مقرات ملك للنقابة التي لديها خطط بناء قدرات والتطوير مؤكدا انه و بجهود المهندسين سنثبت اننا قادرون على الوصول والحفاظ على ارضنا وشعبنا وبناء دولتنا.

و شكر الديبك لجنة فرع محافظة بيت لحم على الجهود التي قاموا بها وبرامجهم الفعالة التي تتطور لخدمة ابناء شعبنا في محافظة بيت لحم موضحا ان للنقابة في بيت لحم وفي كل المحافظات انشطة وفعاليات مختلفة مع جميع مؤسساتنا وسنغطي جميع المؤسسات لاننا اصحاب مشروع وطني و وجه شكره لكل الزملاء وضعوا جهد في هذا المشروع الوطني .

وختم رئيس مركز القدس في نقابة المهندسين كلمته بالتاكيد على ان الادارة الحالية تكمل ما قام به الزملاء قبل 25 عام حيث وجه شكره لكل المجالس بالنقابة و وعدهم باكمال المشوار بكل امانة”.

تكريم اعضاء المجالس السابقين تقديرا على ما بذلوه من جهود

وفي نهاية الحفل كرمت نقابة المهندسين ممثلة بالمحافظ حميد ورئيس مركز القدس الدكتور جلال الديبك ورئيس لجنة فرع بيت لحم المهندس عصام قمصية اعضاء مجلس النقابة السابقين من بيت لحم وهم وهم المهدسون لطفي الطويل و نادر السقا وانور هلال و لطفي ابو حشيش ومروان عوض وماجد الطويل كما تم تكريم مكتب انسطاس الهندسي لفوزه بالجائزة الاولى بمسابقة المعمارين العرب على تصميم المباني العامة في الوطن العربي حيث قاموا بتصميم مبنى محكمة طولكرم كما كرمت النقابة ادارة قصر المؤتمرات ممثلة بمديرها العام جورج باسوس ممثل شركة اتحاد المقاولين على ما ابدوه من تعاون من اجل انجاح فعاليات حفل الافتتاح .

هذا وتخلل حفل الافتتاح فقرات فنية واغنيات وطنية قدمتها فرقة نغم حيث نالت العروض الفنية رضى واعجاب المشاركين بعرض الافتتاح لمقر نقابة المهندسين بمحافظة بيت لحم .