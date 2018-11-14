هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض ربايعة

رام الله-وطن: حذر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض ياسر ربايعة (44 عاماً) من محافظة بيت لحم، والذي يعاني من سرطان في القولون.

وأوضحت الهيئة أن ادارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ربايعة قبل أيام الى سجن عسقلان، تمهيدا لنقله الى مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، للبدء بإعطائه جلسات علاج بالكيماوي.

ولفتت إلى أن الأسير ربايعة والمحكوم بالسجن المؤبد وعشر سنوات والمعتقل منذ عام 2001، يعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال، وشاهدا حيا على سياسة الاهمال الطبي المتعمدة التي ترتكب بحق الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية، علماً أنه خضع في عام 2007 لعملية جراحية تم خلالها استئصال جزء من الكبد.

وأكدت الهيئة، أن سلطات الاحتلال تحتجز في معتقلاتها (30) أسيراً يعانون من الإصابة بالسرطان من بين مئات الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.