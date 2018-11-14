مستوطنو "غلاف غزة" يتهمون نتنياهو بخيانتهم ويطالبون وزراء بالاستقالة

وطن-وكالات: تواصلت صباح اليوم الأربعاء، الاحتجاجات للمستوطنين فيما يعرف بغلاف غزة رفضاً لإعلان حكومة الاحتلال، وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية، حيث وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة وطالبوا وزراءها بالاستقالة.

وأغلق العشرات من المتظاهرين الطريق المؤدي لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وعرقلوا وصول شاحنات البضائع للقطاع، حيث شاركت في التظاهرة سيمحا غولدين والدة الضابط المفقود بغزة هدار غولدن.

ووجه المستوطنون انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واتهموه "بخيانة سكان الجنوب"، ودعا المتظاهرون الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وأييليت شاكد إلى الاستقالة.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، قال مستوطنون من جنوب البلاد ممن شاركوا بالاحتجاجات صباح اليوم: "لقد سئمنا التزام الصمت ونطالب بهدوء فوري فحكومتنا تعرج، فأحداث الأيام الأخيرة كانت هزيمة مخزية".

ونقلت الإذاعة عن مستوطنة قولها: "نريد هدوء السيادة، نحن في دولة إسرائيل، مثل سكان تل أبيب وهرتسليا، من السهل جدا استخدام الشعارات، نريد السلام ولا نريد إيذاء المدنيين، ولكن ماذا نحن؟ لسنا بمدنيين؟، الأجدر أن تهتموا بنا أولا".

ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار، خرج المستوطنون للتظاهر في الجنوب احتجاجا على الوضع الأمني المتوتر وموافقة حكومة نتنياهو على وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية وحماس، حيث أشعلوا الإطارات في سديروت وعلى بعض الشوارع الرئيسية .