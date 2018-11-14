صواريخ غزة تطيح بوزير جيش الاحتلال ليبرمان

وطن: أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، ظهر اليوم الأربعاء، استقالته من منصبة.

وكشف ليبرمان، خلال تصريح له أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه "إسرائيل بيتنا" في اجتماع طارئ دعا له، أنه ينوي الدعوة لانتخابات مبكرة في دولة الاحتلال .

وفي مؤتمر صحافي عقب لقائه بأعضاء كتلتة حزبه البرلمانية، قال ليبرمان إن سبب استقالته "الاستسلام أمام الإرهاب"، معتبرا اتفاق وقف إطلاق النار أمس استسلاما أمام المقاومة الفلسطينية. وقال: "نحن نشتري الهدوء على المدى القصير وثمنه الأمن القومي على المدى البعيد".

وقال ليبرمان، إن القذائف الصاروخية ال500 التي اطلقت من غزة خلال اليومين الاخيرين لم تلق رداً مناسب من قبلنا، وهذا أيضا غير مقبول، على حد زعمه.

ولفت ليبرمان إلى أن "المؤسسة الأمنية خاضعة للمستوى السياسي وقد فشل ولم يتخذ القرارات الصحيحة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مصادر في الليكود توقعت أن يشغل نتنياهو منصب وزير الجيش بعد استقالة ليبرمان.