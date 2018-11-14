الكويت: 50 مليون دولار للأونروا

وطن:أبلغت المندوبية الدائمة لدولة الكويت، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتحويل42.1 مليون دولار، إلى حساب الوفد الدائم لدولة الكويت في نيويورك، لتحويله إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وفاءً بتعهدها بالتبرع بالمبلغ المذكور في مؤتمر دعم الأونروا بنيويورك في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتبرعت الكويت بمساهمة إضافية إلى الأونروا بـ 8 مليون دولار أمريكي في مؤتمر روما الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، لتصل المساهمة الإضافية للكويت للأونروا في 2018 إلى 50.1 مليون دولار.