ابو النجا: الغرفة المشتركة للمقاومة ترجمة لرؤية الرئيس عباس لـ"السلاح الواحد"

رام الله - وطن: قال محافظة غزة، والقيادي في حركة فتح ابراهيم ابو النجا ان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة هي تنفيذا لرؤية الرئيس محمود عباس .

وقال ابو النجا في تصريحات تلفزيونية اننا نثمن عمل غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة وهي ترجمة لما نص عليه في وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في مكتب الرئيس عباس حيث نصت الوثيقة على بند قيام القيادة المشتركة.

واضاف ابو النجا ان الرئيس حين قال نريد سلاحا واحدا وقانونا واحدا كان يعرف ما يريد .