بالفيديو.. الاجهزة الامنية تعتدي على الاعتصام التضامني مع اليمن وسط رام الله وتمنع طاقم وطن من التصوير

رام الله - وطن: اعتدت الاجهزة الامنية مساء اليوم على المشاركين في الاعتصام التضامني مع اليمن وتنديدا بالحرب التش تشن عليه وسط رام الله.

ومنعت الاجهزة الامنية طاقم وطن من التصوير والتغطية.

واكد مراسلنا ان الاجهزة الامنية قامت بسحب اليافطات التضامنية مع اليمن والتي تندد بالعدوان السعودي عليه.

وقال عمر عساف لوطن ان الاجهزة الامنية صادرت اليافطات التضاكمية مع اليمن وتعتبر تلك اليافطات ضد السلطة.

واكد عساف اننا مع اليمن واطفال اليمن الذين يقتلون منذ 4 سنوات بطائرات ما يسمى بالتحالف السعودي المدعوم امريكيا واسرائيليا.