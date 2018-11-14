رحل ليبرمان وبقي هنية

رام الله - وطن: استقال وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، بعد ساعات من اعلان وقف اطلاق النار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

استقالة ليبرمان تعد بمثابة اغتيال سياسي له، لانها اقرار شخصي منه بفشله برئاسة وزارة جيش الاحتلال، وفي مواجهة المقاومة الفلسطينية، التي حققت نصرا في المواجهة الاخيرة ، باعتراف الاحتلال.

وُترجم فشل ليبرمان بما قاله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم واعلن خلاله استقالته من رئاسسة وزارة الجيش "أن ما نفعله عمليا الآن كدولة، هو أننا نشتري هدوءا لأمد قصير بثمن المس بشكل خطير بالأمن القومي للأمد البعيد. وليس سرا أنه كانت هناك خلافات بيني وبين رئيس الحكومة في الأشهر الأخيرة، وأريد أن أذكّر بإدخال الوقود القطري، وقد اعتقدت أن هذا خطأ. وفقط بعد إصدار رئيس الحكومة أمرا خطيا اضطررت إلى السماح بإدخال وقود قطري إلى القطاع".

واضاف "أعتقد أن الخط الذي ننتهجه في الأشهر الأخيرة خاطئ بالمطلق. لقد انضممت إلى الحكومة، والجميع يعرف مواقفي، وحاربت عليها من الداخل، لكن لا يمكن منع أي مبادرة لنشاط هجومي ضد الإرهاب في قطاع غزة، والتساؤل في الغداة أنه كيف يحدث أنه مرت 48 ساعة وهنية (رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية) لا يزال حيا".

وهذه مفارقة جديدة، هي بالحقيقة نتيجة للمواجهة الاخيرة، فليبرمان الذي دخل حكومة نتنياهو مشترطا ترأس الجيش، طالما اطلق تصريحات نارية بالقضاء على المقاومة في غزة، وبأنه سيغتال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية بعد 24 ساعة من تسلمه الجيش.. لكن كل ذلك لم يحدث.

اليوم ليبرمان يستقيل من منصبه، ويترك مهماته، ليس فقط لانه تجرع الهزيمة، بل لانه ادرك ربما ان حكومة نتنياهو بدأت تغرق، والعد العكسي لعمرها بدأ، بينما يحتفل الاف الفلسطينيين في قطاع غزة امام منزل هنية وهم يحرقون صور ليبرمان الذي اطيح به .

وهذه ليست المفارقة الاولى التي تخلفها المواجهة الاخيرة، فالمستوطنين الذين تجرعوا الهزيمة عبروا عنها بشكل عملي على الارض مساء امس واليوم، بالاعتصام في مستوطنات غلاف غزة واشعال الاطارات المشتعلة والاشتباك مع شرطة الاحتلال، والمطالبة برحيل حكومة نتنياهو، بينما يحتفل اهل غزة بشكل عفوي بانتصار مقاومتهم.