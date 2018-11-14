الناصرة تنتصر لغزة بمظاهرة حاشدة

القدس- وطن: تحت شعار "من الناصرة إلى غزة، وحدة دم ومصير مشترك"، تظاهر ناشطون من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، في ساحة عين العذراء في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأربعاء، انتصارا لقطاع غزة المحاصرة.

يأتي ذلك في أعقاب التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على قطاع غزة؛ منذ مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط شهداء، فضلًا عن تدمير منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية ومقر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس".

وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، قبل أن تنخفض وتيرة الأمور الثلاثاء، إلى أن أعلنت الفصائل الفلسطينية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون من الشبان والفتيات الشعارات المنددة بالعدوان وبالحصار المستمر على غزة.

وهتف المتظاهرون "يا غزة صمود صمود من عندك طلعوا الأسود" و"ما منهاب إسرائيل دولة إرهاب" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، وغيرها من الشعارات المنددة بالاحتلال.

وقد وجهت الدعوة للمظاهرة من قبل "شباب وصبايا الناصرة" وجميع الأطر والأحزاب السياسية.

يذكر أن قرار وقف إطلاق النار، لاقى انتقادات إسرائيلية واسعة، حيث اتهمت المعارضة وبعض الصحف، نتنياهو بـ"الخضوع لحركة حماس"، ما أدى كذلك إلى استقالة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.

وخلال الأشهر الماضية نجحت مصر والأمم المتحدة عدة مرات في تحقيق وقف إطلاق نار في غزة، بعد اتصالات مع الفصائل الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.