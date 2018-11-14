استطلاع إسرائيلي: حماس انتصرت في الجولة الأخيرة
14.11.2018 08:23 PM
القدس- وطن: أشار استطلاع للرأي اعدته قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء، أن 65% من الجمهور الاسرائيلي يرى بأن سياسية نتنياهو تجاه غزة كانت سيئة.
وأظهر الاستطلاع -وفق ترجمة مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني- ، بأن 65% من الجمهور الاسرائيلي يرى بأن سياسية نتنياهو تجاه غزة كانت سيئة، سياسة نتنياهو اتجاه غزة 65% سيئة و19% يرون أنها كانت جيدة.
فيما يرى 57% من الجمهور بان ادارة ليبرمان لوزارة الجيش كانت سيئة ايضاً، وان 49 % يرون بان حماس هي من انتصرت في جولة المواجهة الاخيرة، بينما يرى 14% يرون أن اسرائيل من انتصرت بها، فيما يرى 64% بانه كان من المفترض ان تستمر اسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، و21 % يؤيدون التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار.