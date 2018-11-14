وزيرة إسرائيلية ثانية تستقيل ونتنياهو يبحث إنقاذ حكومته

وطن: قالت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء إن وزير "الهجرة والاندماج" الإسرائيلية عن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف صوفا لاندفير قدمت استقالتها من الحكومة الإسرائيلية.

ولاندفير هي الوزيرة الثانية التي تغادر حكومة بنيامين نتنياهو بعد استقالة رئيس الحزب ووزير الجيش أفيغدور لبيرمان من منصبه على خلفية الخلافات بشأن وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

ويدعم حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست قرار رئيسه بترك الائتلاف الحاكم والدخول في المعارضة، حيث ستدخل رسالة الاستقالة حيز التنفيذ خلال 48 ساعة.

إلى ذلك، قال موقع واللا العبري إن حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينت طالب رسميا بحقيبة وزارة الجيش خلفا لليبرمان مهددا رئيس الحكومة نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يستجب للطلب.

وفي وقت سابق، قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي شمعون آران، إن نتنياهو "يجري مشاورات مكثفة لاستقرار حكومته وإنقاذها من السقوط".

وأشار آران إلى ان المشاروات تجري مع قادة ورؤساء الأحزاب الإسرائيلية المشاركين في الائتلاف الحكومي الحالي ومشاورات اخرى مع مسؤولين كبار في الحزب الحاكم الليكود.