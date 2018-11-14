مستوطنو سديروت يتظاهرون لليوم الثاني احتجاجا على وقف اطلاق النار

وطن: تظاهر العشرات من مستوطني "غلاف غزة" على مدخل مستوطنة "سديروت" احتجاجا على وقف اطلاق النار مع فصائل المقاومة في غزة.

وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية انه لليلة الثانية على التوالي يواصل العشرات من المستوطنين الاحتجاج على الاوضاع الامنية في المستوطنات المجاورة للحدود، وقاموا بإحراق الاطارات وإغلاق الطريق السريع رقم 34.

وذكرت الشرطة الاسرائيلية ان المستوطنين اغلقوا الطريق بالكامل وطلب من السائقين سلك طرق بديلة.