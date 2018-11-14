روحاني: إجبار غزة على الاستسلام لإسرائيل أمر لن يتحقق

وطن- وكالات: اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مصير ما يسمى بصفقة القرن "سيكون الفشل"، مشددا على أن بلاده ستمنع تحقيق "مشاريع وطموحات" واشنطن في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها روحاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الايرانية، أكد أن الولايات المتحدة تخطئ باعتقادها أنه يمكن تجاهل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، معتبراً أن إجبار قطاع غزة على الاستسلام أمام إسرائيل "أمر لن يتحقق" وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

وبيّن روحاني أن إيران لم تعد على ذات الحال الذي كانت عليه سابقا، وأنه لا يمكن للولايات المتحدة "قمع" شعوب المنطقة.