بالصور.. مدير شرطة الخليل العقيد أبو الرب يصلح عجل "دورية" للاحتلال

الخليل- وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات لـ وطن، إن اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة، أوقف مساء اليوم الأربعاء، وقف العقيد أحمد ابو الرب مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل، ويحيله للجنة تحقيق ويكلف نائبه بتسيير امور المحافظة.

وكانت صوراً انتشرت للعقيد أبو الرب وهو يقوم بإصلاح عجل "دورية" لجيش الاحتلال.

وجرى توقيفه عن العمل للتحقيق معه بشأنها، وفق ارزيقات.

وظهر في الصورة ايضاً أمين سر حركة فتح في يطا وعميد كلية التربية في جامعة الخليل كمال مخامرة وهو يساعد أبو الرب في اصلاح عجل الدورية.