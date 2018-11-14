فنان بريطاني يصف نتنياهو بالعنصري ويدعو إلى مقاطعة إسرائيل

وطن- وكالات: اتهم الفنان البريطاني روجر ووترز أحد مؤسسي "بينك فلويد" الشهيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بانتهاج سياسة عنصرية حيال الفلسطينيين، مؤكدا أنه لا يعادي السامية.

وقال الفنان البريطاني على هامش حفلة موسيقية في سانتياغو في تشيلي،"نعرف جميعا أن الحياة في الأراضي الفلسطينية لا تطاق"، مشبّها ما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية بـ"نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا".

وسعى عازف الغيتار السابق في فرقة "بينك فلويد" خلال جولته هذه إلى إطلاع عشاقه على وضع الفلسطينيين داعيا إلى مقاطعة إسرائيل.