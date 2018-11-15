الطقس: اجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً إلى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد القادم، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .