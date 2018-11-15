حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأصيب شابٌ من مخيم بلاطة برصاص الاحتلال الحي وتم اعتقال عدة شبان في اقتحام للمخيم تتخله مواجهات عنبفة.

وافاد شهود عيان ان رصاص الاحتلال اصاب الشاب عمر حشاش من مخيم بلاطة خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، واندلاع مواجهات خاصة في حارتي العاصي والعمري.

واعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر محمد حسن مرشود من منزله في المخيم كما تم دهم منزل المواطن محمد بدرساوي ابو اساة وتخريب مدخل المنزل وسطحه كما اقتحموا منزلا لعائلة العاصي المجاور بعد اجبار افراد الاسرة البقاء بغرفة واحدة.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الفائتة الشابين اسلام عامر من كفرقليل وعبد ابو رزق من مخيم بلاطه على حاجز حوارة. ثم أخلت سبيلهما لاحقًا.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة "عصيرة الشمالية" شمال مدينة نابلس و"قرية روجيب" شرق المدينة.

واغلقت مداخل عزون شرق قلقيلية بالكامل وسط تقيّد لحركة المواطنين.