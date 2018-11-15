الاحتلال يعيد توسيع مساحة الصيد شمال غزة

غزة- وطن: أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس توسيع مساحة الصيد أمام مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر بأن جيش الاحتلال أبلغهم بالسماح للصيادين بالوصول إلى ستة أميال بحرية فقط في المسافة ما بين الحدود البحرية الشمالية إلى ميناء غزة.

وحدّد الاحتلال أمام الصيادين المسافة المتاحة بواقع ميل واحد فقط من ميناء غزة حتى الحدود البحرية الشمالية، وستة أميال من ميناء غزة حتى وادي غزة، وتسعة أميال من ميناء غزة حتى الحدود البحرية الجنوبية.