وفد أمني مصري يصل غزة اليوم الخميس

غزة- وطن: من المتوقّع وصول وفد أمني مصري، اليوم الخميس، لقطاع غزة، لاستئناف مباحثات التهدئة مع الاحتلال.

ويضمّ الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق.

ووفق ما ذكرته إذاعة الاحتلال سيستكمل الوفد الحوارات مع الفصائل بغزّة، لتثبيت وقف إطلاق النار واستئناف تطبيق مراحل تفاهمات التهدئة، التي تمّ التوصل إليها في الآونة الأخيرة، ما قبل الأحد 11نوفمبر الماضي، والتي سيتمّ بموجبها تحسين الأوضاع المعيشية للأهالي بالقطاع.

ووصل القطاع أمس الأربعاء، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمي ماكغولدريك، على رأس وفدٍ، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالًا، لبحث التهدئة.