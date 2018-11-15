استطلاع لوطن: 65% يعتقدون ان الرئيس عباس لن يتدخل لتجميد قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم يعتقدون ان الرئيس عباس لن يتدخل لتجميد قانون الضمان الاجتماعي.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا "هل تتوقع ان يتدخل الرئيس عباس ويصدر مرسوما بتجميد قانون الضمان الاجتماعي؟"

وقال 65% من المصوتين على الاستطلاع ان الرئيس لن يتدخل لتجميد القانون، فيما اعرب 35% عن اعتقادهم بأن الرئيس سيتدخل لتجميد القانون.

وشهدت مدن الضفة الغربية في الاسابيع الماضية احتجاجات شعبية كبيرة ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين الحكومة بتعديل الكثير من بنوده.