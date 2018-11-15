وزير إسرائيلي: سنعود بـ 500 تابوت إذا دخلنا مناطق بالقطاع

وطن: برَّر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي موافقة الكابينت على وقف إطلاق النار، بالقول إن حركة حماس تعاملت مع الحدث بعقلانية ولم ترفع وتيرة الرد أكثر في محيط قطاع غزة.

وقال هنغبي في حديث نقلته صحيفة "معاريف" العبرية صباح اليوم الخميس إن عملية الجيش في القطاع، والتي سبقت المواجهة الأخيرة كانت مخالفة للتهدئة، ولكنها كانت ذات أهمية وبالتالي جرى تنفيذها.

وأضاف هنغبي أن "حركة حماس ردت على العملية بالحد الأدنى، وأطلقوا 470 صاروخا، وفي نهاية الأمر فقد كان أخطر من ذلك، هو إعادة 500 تابوت إذا ما دخلنا جباليا ودير البلح وخانيونس، أنهينا الموضوع، لننتظر 4-5 أيام ونرى، وأذكركم هنا بأن ظاهرة البالونات الحارقة قد انتهت".

ورداً على سؤال حول أن كان إطلاق الصواريخ على "تل أبيب" سيغير المسألة وسيوصل إلى رد آخر من الحكومة قال هنغبي: "هنالك فرق بين مهاجمة العاصمة الاقتصادية لإسرائيل أو المطار وبين بلدات أخرى، ولمنع هذا الأمر كان علينا البحث عن بدائل أخرى".

وحول استقالة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان قال هنغبي إن الاخير أراد توجيه ضربة قاسية لحماس، أما الخيار الآخر فهو التسوية، مضيفا أن "ضربة قاسية هذا يعني شلل في تل أبيب مع مئات الصواريخ في كل يوم، سيشل مطار بن غوريون لأسابيع، لا حرب بدون ثمن، وفي نهاية هذه الحرب وبعد المئات من الجنائز للشبان الصغار سنعود إلى نفس النقطة الآن".