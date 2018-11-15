الاحتلال يصادر أراض زراعية في الجلمة

جنين-وطن: صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراض زراعية في قرية الجلمة شرق جنين، بمحاذاة المعسكر المقام على أراضي القرية.

وقال رئيس المجلس القروي سابقا وواحد من أصحاب الأراضي خالد أبو فرحة، إن قوات الاحتلال صادرت نحو 29 دونما من الأراضي الواقعة غرب شارع جنين – الناصرة بمحاذاة معسكر الجلمة المقام فوق أراضي القرية، بحجة "الدواعي الأمنية".

وأضاف أن الأراضي تعود لورثة كل من: عثمان عبد الهادي، فوزي صادق، عبد الرحيم محمد مرعي، رضا حسن، محمود قاسم عبدالله سعيد، صادق حسن، وجميعهم من عائلة أبو فرحة، وللشركة الفلسطينية لتطوير المناطق الصناعية.

وأكد أبو فرحة أن "الهدف من وراء المصادرة ليس كما تدعي سلطات الاحتلال لأسباب وحجج أمنية، بل بهدف تجميع الحصمة والإسمنت والحجر والرمل في تلك الأراضي الزراعية ذات الخصوبة العالية، ما يؤدي لتلوث البيئة".