الاحتلال يعتقل جميع أفراد عائلة الفتى عبدالرحمن أبو جمل في القدس

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جميع أفراد عائلة أبو جمل المقدسية بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بعد مداهمة منزلها للمرة الثانية خلال اليوم.

وكان الاحتلال أعلن اعتقاله للفتى عبد الرحمن أبو جمل، بعد اصابته برصاص جنود الاحتلال بزعم تنفيذه، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، طعن وإصابته لعنصرين من شرطة الاحتلال، وتم نقله وهو مقيد الى مستشفى "شعاريه تصيدق" غربي القدس.

وفي اقتحامها لمنزل الفتى صباح اليوم، اعتقلت قوات والدته، ثم عادت واقتحمت المنطقة مرة ثانية، واعتقلت علي أبو جمل والد الفتى، وشقيقيه محمد ومحمود، وشقيقته، في الوقت الذي حاولت فيه اقتحام مدرسة جبل المكبر الثانوية، علما أن عبد الرحمن أحد طلبتها.

وأفادت عائلة أبو جمل أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل بصورة همجية واستفزازية ووجهت الشتائم، وهددتهم بهدم المنزل قبل اعتقالها لجميع أفراد الأسرة.

كما استدعت مخابرات الاحتلال، الشاب يوسف أبو جمل، ابن عم الفتى عبد الرحمن للتحقيق.

(وفا)