البحث العلمي في بلادنا.. بين الخطط والتطبيق

كتب: عقل أبو قرع

رغم زيادة الاهتمام وتشكيل اللجان واتخاذ قرارات، ما زال التخبط وعدم الوضوح يكتنفان وجود استراتيجيه بعيدة المدى للبحث العلمي في بلادنا، الذي من المفترض أن يكون هدفه ايجاد الحلول للاحتياجات، أو لتطوير اوضاع ومنتجات، او لسبر أفاق جديدة تسهل على حياة الناس من ناحية النوعية والجودة والكفاءة وحتى من ناحية الكمية، وغيرها وهذا ما تقوم به مجتمعات او دول تقدمت وتتقدم من خلال البحث والتطوير والابداع والريادة، وقامت بتحديد بنودا ثابتة للبحث العلمي، سواء في الموازنة الحكومية العامة، أو في الاستراتيجيات الوطنية، أو في التخطيط قصير وبعيد المدى، من اجل تلبية حاجات المجتمع المتزايدة والمتشعبة، سواء كان ذلك في قطاعات الغذاء والزراعة، أو الصناعة والتكنولوجيا، أو الادوية والطب، أو في قطاعات المياه والطاقة والبيئة وغيرها من قضايا يحتاجها الناس والبلد.

ومعروف ان الابحاث العلمية هي إحد العوامل الأساسية لتصنيف الجامعات او المؤسسات او الشركات في العالم، لذا فإن الجامعات العريقة في العالم والتي عادة ما تحتل المراتب المتقدمة من تصنيف الجامعات تمتاز باحتوائها على مراكز الأبحاث من حيث النوعية ومن حيث استقطابها الى الكفاءات البشرية، وللقيام بالأبحاث ونجاحها ، يجب توفير البيئة الصالحة لذلك، والاهم هنا ليس توفير الدعم المادي فقط ولكن توفير الأسلوب من النزاهة والشفافية في تحديد الاحتياجات، اختيار الباحثين وتوزيع المسؤوليات، وكذلك البيئة الصحيحة للتقييم والمتابعة وقياس الانجازات والاهم توفير الهيئات المتخصصة للقيام بذلك وعلى أسس علمية ومهنية سليمة.

وحين الحديث عن أي اطار رسمي او غير رسمي يهدف الى الارتقاء بالبحث العلمي، فإن الاهم هو مدى القوة او الامكانيات التي يتمتع بها هذا الاطار، وبغض النظر عن المسمى، سواء كان مجلسا أو لجنة أو أكاديمية أو غير ذلك، حيث من المفترض ان يقوم بتجميع وتنسيق الطاقات والمصادر سواء كانت بشرية أو مادية، ويعمل كذلك على تحديد الأولويات التي تنبع من احتياجات المجتمع ويقوم بربط ذلك مع الإمكانيات المتوفرة في الجامعات ومراكز ومؤسسات البحث العلمي، والاهم ان يقوم هذا الاطار بدور عملي وليس بدور شكلي كما هو الحال في تركيبة ومهام وتدخلات مجالس او اطارات اخرى، او فقط يتدخل وبشكل شكلي، حين يكون هناك منحة او مشروع او زيارة لوفد اجنبي من هنا او من هناك.

والاطار أو المرجع الوطني للبحث العلمي من المفترض ان يعمل على استغلال الكفاءات الفلسطينية، وهي كثيرة ومتعددة، ويعمل على الحد من هجرتها الى الخارج ويعمل كذلك لعودة ولاجتذاب الكفاءات والباحثين الذين هجروا بسبب شحة البحث والاهتمام به، وبأن يعمل على تغيير نمط التعليم الحالي في بلادنا، بحيث يكون التعليم مبني على التفكير والبحث والابداع والانتاج، وان يتم ملائمة طبيعة ومخرجات التعليم لتساهم في سد احتياجات المجتمع، والاهم ربط هذه المخرجات مع احتياجات سوق العمل، مع التركيز من خلال البحث العلمي على نوعية واولويات هذه الاحتياجات.

وحين الحديث عن البحث العلمي في بلادنا، فلا يعني ذلك فقط الاطار الرسمي أو الاكاديمي، أي ليس فقط الحكومه أو الجامعات والمعاهد والكليا، ولكن يجب التركيز كذلك على القطاع الخاص، حيث تعتبر الابحاث احد ركائز تقدم هذا القطاع، وتعتبر الشركات والمؤسسات والهيئات التي تعتمد على الابتكارات والتجديد المتواصل احد هذه الدعائم، حيث تعتبر الابحاث سر بقائها لكي تنافس في عالم شديد المنافسة، سواء لإنتاج أصناف جديدة او تطوير أصناف او وسائل موجودة، والشركات العالمية الكبرى لها مراكز أبحاث خاصة بها، تفخر بها وتعمل جاهدة لاجتذاب افضل الكفاءات والأدوات ، وكذلك تفخر بالميزانيات التي يتم تخصيصها لها، وعلى ذكر ذلك فإن الشركات الكبرى في العالم تخصص مثلا مبالغ قد تصل الى حوالي 20% من مبيعاتها السنوية، للابحاث والتطوير التي هي عماد التقدم وحتى البقاء، في ظل منافسة شديدة محورها الابداع والابتكارات.

وحين الحديث عن المرجعية الوطنية للبحث العلمي في بلادنا، من المتوقع إن يقوم هذا الاطار او الهيئة بالربط بين كافة الوزارات والدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية، والتنسيق وتحديد الأولويات للجهات المحلية والدولية الداعمة، ويعمل على خلق وترسيخ فلسفة او ثقافة البحث العلمي في مؤسسات تعليمية او بحثية او شركات او مؤسسات، وفي مجتمع لم يتعود او لم يعي ويقدر أهمية البحث العلمي في تقدم الإفراد والشركات والشعوب.

ومن الواضح، اننا في بلادنا، لم نصل بعد الى هذه المرحلة، اي مرحلة ترسيخ اهمية او ضرورة البحث العلمي، كسياسة وكمنهج واسلوب لتلبية حاجات الناس والبلد ولتقدم المجتمع، وبالتالي تسخير الميزانية والكوادر والجهود والقوانين والتشريعات من اجل تثبيته وترسيخه في المجتمع، لا يتغير بتغير الاشخاص في الوزارات أو في الجامعات أو في المعاهد أو في الشركات والمصانع والمزارع ومحطات الطاقة والمياه العادمة واساليب التخلص من النفايات بأنواعها، وبالتالي فإننا لن نتقدم ونتطور وننمو وبشكل مستدام في طريق تحقيق نوعا من الاكتفاء او نوعا من الاعتماد على الذات، اذا لم نقم بتغيير النظرة والعقلية والخطط المتعلقة بأهمية وواقع البحث العلمي وربطه باحتياجات البلد، من خلال توطيد استراتيجيات بعيدة المدى، ومن خلال خلق بيئة مستدامة من مجمل النواحي تعتبر البحث العلمي جزء اساسيا من تطور المجتمع لكي يستطيع أن ينافس مجتمعات اصبح البحث العلمي أساس سمعتها وتطورها في العالم.