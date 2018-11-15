العراق يباشر التحقيق بحادثة تلف 7 مليارات دينار داخل مصرف

وطن- وكالات: أعلنت محكمة الرصافة في بغداد، اليوم الخميس، عن المباشرة بتحقيق بشأن تلف سبعة مليارات في مصرف الرافدين.

ونقل التلفزيون الرسمي خبرا عاجلا مفاده، أن "محكمة الرصافة باشرت بالتحقيق بموضوع غرق 7 مليارات دينار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسبب بهدر أموال البنك المركزي".

ونشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، على حسابه الخاص في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها، إن "ما 7 مليار إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين… وما أعذارهم إلا فند وما بقاؤهم إلا عدد إذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم".

من جانبها قالت مديرة مصرف الرافدين خولة الأسدي إن "ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى تشقق بعض جدران الخزائن، كما أن ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الأمطار أدى إلى دخول المياه من أبواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف".

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أدلى بتصريحات خلال استضافته أمام البرلمان، يوم الاثنين (12 تشرين الثاني 2018) قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.

(السومرية)