وفاة سيدة داخل عيادة تجميل في مدينة الخليل والشرطة والنيابة تحققان

الخليل- وطن: توفيت سيدة في منتصف الأربعينيات في مدينة الخليل، اليوم، داخل عيادة تجميل.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقاً لمعرفة ظروف وملابسات وفاة سيدة 45 عاما، وصلت الى طوارئ مستشفى الخليل الحكومي وهي متوفية.

وقال ارزيقات إن المعلومات الأولية، أفادت بأن السيدة توفيت داخل عيادة للتجميل في مدينة الخليل وقام الطبيب الذي كانت متواجدة في عيادته بإحضار جثتها الى المستشفى.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير الى أن المتوفية كانت قد قامت بإجراء جراحة تجميلية قبل عدة أيام وحضرت اليوم لمراجعة طبيبها لكنها توفيت ولا زالت القضية قيد التحقيق.