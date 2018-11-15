الجزائر تصدر طابعا بريديا خاصا بإعلان استقلال دولة فلسطين

الجزائر-وطن: أصدرت الجزائر، اليوم الخميس، طابعا بريديا احتفاء بالذكرى الـ30 لإعلان استقلال دولة فلسطين الذي تم على أرض الجزائر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.

وشارك سفير دولة فلسطين لدى الجزائر لؤي عيسى في حفل بهذه المناسبة أقيم بمدينة أدرار جنوب غرب العاصمة الجزائر، برفقة عدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي.

وألقى كلمة شكر فيها الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الكريمة.

وأوضح أن إصدار الطابع الذي يحمل دلالات رمزية عميقة تؤكد على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وعن مدى الارتباط الروحي والوجداني والتاريخي بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.