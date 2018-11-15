جيش الاحتلال يهدد بقمع مسيرة العودة غداً

غزة- وطن: هدد جيش الاحتلال، اليوم الخميس، بقمع مسيرة العودة في حال اقتربت من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال.

وحذر جيش الاحتلال المواطنين في قطاع غزة من الاقتراب من السياج الأمني، خلال فعاليات مسيرة العودة التي تنظم غدا الجمعة، وأتى هذا التحذير بعد أيام من وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.

وجاء هذا التحذير على لسان المتحدث باسم جيش للاحتلال للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، الذي عمم تحذيره على حسابة على "فيسبوك" وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للجيش.

وقال في تحذيره: "كل من يحاول الاقتراب أو المساس أو استخدام أدوات مسلحة، من العبوات الناسفة إلى القنابل اليدوية، يعرض نفسه للخطر. فاعذر من أنذر".

وانطلقت مسيرة العودة عند السياج الأمني في القطاع في نهاية آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، حيث تنظم المسيرات كل يوم جمعة في 5 مخيمات على طول السياج الأمني.