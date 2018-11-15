الوفد الأمني المصري يصل غزة للقاء الفصائل

غزة- وطن: وصل إلى قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وفداً أمنياً مصرياً برئاسة مسؤول الملف الفلسطينية في جهاز المخابرات المصري اللواء أحمد عبد الخالق، للقاء قادة الفصائل الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يبحث الوفد المصري جهود التهدئة مع الاحتلال، بعد يومين دخولها حيز التنفيذ عقب موجة التصعيد الأخيرة.

في السياق ذاته، قالت القناة 14 العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اجتمع مع الوفد المصري، في القدس المحتلة، بحضور وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس أركان الجيش.

وكانت اتصالات مصرية نجحت يوم الثلاثاء الماضي في إعادة الهدوء إلى قطاع غزة عقب اتصالات مكثفة أجريت مع الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لوقف تصعيد عسكري متبادل، اندلع عقب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تصدت لها المقاومة ما أسفر عن مقتل مسؤول القوة وإصابة آخر، واستشهد 7 مقاومين بينهم أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام.