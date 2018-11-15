نتنياهو يجتمع مع رؤساء مستوطنات غلاف غزة

وطن-وكالات: دعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رؤساء مستوطنات "غلاف غزة" إلى اجتماع مساء اليوم الخميس، في أعقاب التوصل إلى إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس والفصائل في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب تقديم وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، استقالته رسميًا من منصبه الذي شغله لعدة سنوات، حيث كان قد أعلن استقالته أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع قادة حزبه "إسرائيل بيتنا"، وطالب عقبه بسرعة إجراء انتخابات مبكرة في دولة الاحتلال.

وكان ليبرمان أعلن استقالته بعد يومٍ واحد من إعلان التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد يومين من التصعيد، والتي تم التوصل إليها بجهود أطراف دولية وإقليمية على رأسها مصر.